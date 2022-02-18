В «Единой России» заявили о новых социальных льготах

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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
У инвалидов будет больше прав и возможностей Фото:

Экспертный совет «Единой России» по законотворческой деятельности одобрил две важные инициативы, касающиеся людей с инвалидностью. Первая — запрет высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта, вторая — оказание бесплатной юрпомощи инвалидам из-за обеспечения «доступной среды». Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по труду, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.

«Часть инвалидов не могут перемещаться самостоятельно. В том случае, когда они оказываются одни в транспорте, без возможности приобрести билет или не имея при себе социального проездного, их вынуждают покинуть его и оставляют одних на улице», — его слова приводятся на официальном сайте партии.

Отмечается также, что запрет высаживать инвалидов коснется только тех, кто не имеет сопровождающего. Вторая инициатива касается бесплатной помощи юристов в документах, касающихся установки подъемников, пандусов, специальных перил. Сейчас юридическая помощь оказывается инвалидам только по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации.

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Экспертный совет «Единой России» по законотворческой деятельности одобрил две важные инициативы, касающиеся людей с инвалидностью. Первая — запрет высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта, вторая — оказание бесплатной юрпомощи инвалидам из-за обеспечения «доступной среды». Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по труду, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев. «Часть инвалидов не могут перемещаться самостоятельно. В том случае, когда они оказываются одни в транспорте, без возможности приобрести билет или не имея при себе социального проездного, их вынуждают покинуть его и оставляют одних на улице», — его слова приводятся на официальном сайте партии. Отмечается также, что запрет высаживать инвалидов коснется только тех, кто не имеет сопровождающего. Вторая инициатива касается бесплатной помощи юристов в документах, касающихся установки подъемников, пандусов, специальных перил. Сейчас юридическая помощь оказывается инвалидам только по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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