В «Единой России» заявили о новых социальных льготах

Экспертный совет «Единой России» по законотворческой деятельности одобрил две важные инициативы, касающиеся людей с инвалидностью. Первая — запрет высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта, вторая — оказание бесплатной юрпомощи инвалидам из-за обеспечения «доступной среды». Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по труду, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.
«Часть инвалидов не могут перемещаться самостоятельно. В том случае, когда они оказываются одни в транспорте, без возможности приобрести билет или не имея при себе социального проездного, их вынуждают покинуть его и оставляют одних на улице», — его слова приводятся на официальном сайте партии.
Отмечается также, что запрет высаживать инвалидов коснется только тех, кто не имеет сопровождающего. Вторая инициатива касается бесплатной помощи юристов в документах, касающихся установки подъемников, пандусов, специальных перил. Сейчас юридическая помощь оказывается инвалидам только по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации.
Экспертный совет «Единой России» по законотворческой деятельности одобрил две важные инициативы, касающиеся людей с инвалидностью. Первая — запрет высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта, вторая — оказание бесплатной юрпомощи инвалидам из-за обеспечения «доступной среды». Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по труду, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев. «Часть инвалидов не могут перемещаться самостоятельно. В том случае, когда они оказываются одни в транспорте, без возможности приобрести билет или не имея при себе социального проездного, их вынуждают покинуть его и оставляют одних на улице», — его слова приводятся на официальном сайте партии. Отмечается также, что запрет высаживать инвалидов коснется только тех, кто не имеет сопровождающего. Вторая инициатива касается бесплатной помощи юристов в документах, касающихся установки подъемников, пандусов, специальных перил. Сейчас юридическая помощь оказывается инвалидам только по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации.