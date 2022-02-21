Женщина не может встретиться с мужем в тюрьме 2 года из-за COVID

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Женщине не дают свиданий с супругом из-за коронавируса Фото:

Супруга одного из заключенных, который отбывает наказание в колонии № 8 в Оренбургской области, пожаловалась, что ей не дают свиданий с мужем. Администрация ссылается на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID.

Пара поженилась, когда мужчина уже отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков. «Мы тогда с ним виделись три минуты. Нам обещали дать три часа. Но после росписи дали только обнять-поцеловать. Тут же надели на него наручники и увели. И на этом все», — рассказала женщина «Ридусу».

С тех пор она не может попасть к мужу на свидание, хотя оба они вакцинированы. Со стороны администрации колонии получены неоднократные отказы в личных встречах из-за эпидемической ситуации.

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Супруга одного из заключенных, который отбывает наказание в колонии № 8 в Оренбургской области, пожаловалась, что ей не дают свиданий с мужем. Администрация ссылается на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID. Пара поженилась, когда мужчина уже отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков. «Мы тогда с ним виделись три минуты. Нам обещали дать три часа. Но после росписи дали только обнять-поцеловать. Тут же надели на него наручники и увели. И на этом все», — рассказала женщина «Ридусу». С тех пор она не может попасть к мужу на свидание, хотя оба они вакцинированы. Со стороны администрации колонии получены неоднократные отказы в личных встречах из-за эпидемической ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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