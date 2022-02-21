Женщина не может встретиться с мужем в тюрьме 2 года из-за COVID

Супруга одного из заключенных, который отбывает наказание в колонии № 8 в Оренбургской области, пожаловалась, что ей не дают свиданий с мужем. Администрация ссылается на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID.
Пара поженилась, когда мужчина уже отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков. «Мы тогда с ним виделись три минуты. Нам обещали дать три часа. Но после росписи дали только обнять-поцеловать. Тут же надели на него наручники и увели. И на этом все», — рассказала женщина «Ридусу».
С тех пор она не может попасть к мужу на свидание, хотя оба они вакцинированы. Со стороны администрации колонии получены неоднократные отказы в личных встречах из-за эпидемической ситуации.
Супруга одного из заключенных, который отбывает наказание в колонии № 8 в Оренбургской области, пожаловалась, что ей не дают свиданий с мужем. Администрация ссылается на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID. Пара поженилась, когда мужчина уже отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков. «Мы тогда с ним виделись три минуты. Нам обещали дать три часа. Но после росписи дали только обнять-поцеловать. Тут же надели на него наручники и увели. И на этом все», — рассказала женщина «Ридусу». С тех пор она не может попасть к мужу на свидание, хотя оба они вакцинированы. Со стороны администрации колонии получены неоднократные отказы в личных встречах из-за эпидемической ситуации.