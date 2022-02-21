Женщина не может встретиться с мужем в тюрьме 2 года из-за COVID

21 февраля 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Женщине не дают свиданий с супругом из-за коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Супруга одного из заключенных, который отбывает наказание в колонии № 8 в Оренбургской области, пожаловалась, что ей не дают свиданий с мужем. Администрация ссылается на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID. Пара поженилась, когда мужчина уже отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков. «Мы тогда с ним виделись три минуты. Нам обещали дать три часа. Но после росписи дали только обнять-поцеловать. Тут же надели на него наручники и увели. И на этом все», — рассказала женщина «Ридусу». С тех пор она не может попасть к мужу на свидание, хотя оба они вакцинированы. Со стороны администрации колонии получены неоднократные отказы в личных встречах из-за эпидемической ситуации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Супруга одного из заключенных, который отбывает наказание в колонии № 8 в Оренбургской области, пожаловалась, что ей не дают свиданий с мужем. Администрация ссылается на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID. Пара поженилась, когда мужчина уже отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков. «Мы тогда с ним виделись три минуты. Нам обещали дать три часа. Но после росписи дали только обнять-поцеловать. Тут же надели на него наручники и увели. И на этом все», — рассказала женщина «Ридусу». С тех пор она не может попасть к мужу на свидание, хотя оба они вакцинированы. Со стороны администрации колонии получены неоднократные отказы в личных встречах из-за эпидемической ситуации.