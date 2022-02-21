В Перми на «Авито» продают аэропорт

Краевые власти планировали использовать аэропорт в Березниках для санитарной авиации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Аэропорт «Березники» в Пермском крае выставлен на торги. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«На торги посредством голландского аукциона выставлен Аэропорт Березники. Имущество продается единым лотом», — говорится в объявлении. В имущественный комплекс входит взлетно-посадочная полоса, нежилые здания, промышленные сооружения и два земельных участка общей площадью 131 га промышленного и транспортного назначения. Процедура голландского аукциона предполагает поэтапное снижение цены до тех пор, пока она не устроит кого-то из покупателей.

Уточняется, что торги проводятся на электронной площадке «НЭП-Фабрикант». Аукцион стартовал с 1 февраля с цены в 119 млн руб. Каждую неделю она снижается на 5 млн руб. и сейчас составляет 99 млн руб. Но уже 8 марта цена упадет до 94 млн руб. Торги проводит московское АО «ЭТС».

Аэропорт «Березники» закрыт с 2001 года. В 2008 году его выкупил бизнесмен и бывший депутат заксобрания Александр Флегинский. В 2018 году краевые власти объявили о намерении выкупить аэропорт за 78 млн руб., чтобы использовать его для санитарной авиации и авиалесоохраны. Но в 2022 году планы изменились, и краевое правительство исключило аэропорт из перечня объектов капитального строительства. Они объясняли это тем, что «отраслевой заказчик отказался от реализации объекта».

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