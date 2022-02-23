СМИ: Россия вторгнется на Украину в течение 48 часов

23 февраля 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Зеленского предупредили о предполагаемом вторжении Фото: Минобороны России/Игорь Руденко новость из сюжета Война на Украине Россия планирует осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение 48 часов. Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источники в разведке США. «Администрация президента (США — прим. URA.RU) Джо Байдена проинформировала президента Украины Владимира Зеленского о том, что разведка оценивает, что Россия готовится провести полномасштабное вторжение в соседнюю страну в течение ближайших 48 часов», — пишет издание. Отмечается, что Зеленского уведомили об этом, подобное предупреждение он получает уже третий раз за месяц. Источник издания также сообщил, что 23 февраля Россия нарушила воздушное пространство Украины. Предположительно разведывательные российские самолеты в течение короткого периода находились в небе над Украиной. Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США считают указ президента РФ Владимира Путина признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик началом вторжения на территорию Украины. Президент США выразил мнение, что Россия «отрезала от Украины большой кусок» и продолжает это делать. По его мнению, Путин намерен «пойти дальше» и захватить еще больше украинских земель, создавая для этого обоснования. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия планирует осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение 48 часов. Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источники в разведке США. «Администрация президента (США — прим. URA.RU) Джо Байдена проинформировала президента Украины Владимира Зеленского о том, что разведка оценивает, что Россия готовится провести полномасштабное вторжение в соседнюю страну в течение ближайших 48 часов», — пишет издание. Отмечается, что Зеленского уведомили об этом, подобное предупреждение он получает уже третий раз за месяц. Источник издания также сообщил, что 23 февраля Россия нарушила воздушное пространство Украины. Предположительно разведывательные российские самолеты в течение короткого периода находились в небе над Украиной. Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США считают указ президента РФ Владимира Путина признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик началом вторжения на территорию Украины. Президент США выразил мнение, что Россия «отрезала от Украины большой кусок» и продолжает это делать. По его мнению, Путин намерен «пойти дальше» и захватить еще больше украинских земель, создавая для этого обоснования.