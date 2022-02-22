Байден обвинил Путина в начале вторжения России на Украину

23 февраля 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

США считают, что указ президента РФ Владимира Путина признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является началом вторжения на территорию Украины. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «[Владимир Путин] создает обоснование для захвата Украины. Это начало российского вторжения на территорию Украины», — заявил Джо Байден во время своего выступления по поводу России и Украины, транслируемого на YouTube-канале Белого дома. Он заявил, что Россия «отрезала от Украины большой кусок» и продолжает это делать. По его мнению, Путин намерен «пойти дальше» и захватить еще больше украинских земель, создавая для этого обоснования. Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничения доступа РФ к рынкам капитала ЕС, пишет RT.