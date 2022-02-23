В Кургане обсуждают отмену отпусков силовиков из-за Украины

Курганские силовики останутся пока без отпусков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Курганских силовиков предупредили о возможной отмене ежегодных отпусков, которые запланированы на ближайшие месяцы. Это связано с ситуацией на Украине. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к силовым ведомствам.

«Силовиков предупредили, что отпуски могут перенести. Поэтому они пока ничего не планируют, чтобы не пришлось отменять и разочаровывать семьи», — рассказали источники.

URA.RU писало, что некоторые сотрудники управления Росгвардии по Курганской области отправлены на границу с Украиной. Они дислоцируются в Крыму уже несколько недель.

Пограничники Украины массово покинули свои посты на границе с Россией. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. ФСБ также сообщила об обстреле погранпункта в Курской области со стороны Украины и ракетном ударе по двум гражданским судам в Азовском море. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии.