Курганцские росгвардейцы контролируют ситуацию на границе с Украиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Сотрудники управления Росгвардии по Курганской области отправлены на границу с Украиной. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры в силовых ведомствах.

«Некоторые курганские бойцы, в том числе и офицеры, были отправлен в Крым на границу с Украиной. Они дислоцируются там уже несколько недель», — рассказал один из источников.

Другой силовик пояснил, что курганцам приходится там жить в палатках. «Холод, грязь, проблемы со связью, но бойцы держатся. Главное теперь, чтобы вернулись живы и здоровы. Спасибо им за службу», — отметил источник. Официальный комментарий пресс-службы областного управления Росгвардии на момент публикации не поступил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. А глава Украины Владимир Зеленский запросил помощь у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь.