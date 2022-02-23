23 февраля 2022
22 февраля 2022

Курганских росгвардейцев отправили на границу с Украиной. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, строй, росгвардия
Курганцские росгвардейцы контролируют ситуацию на границе с Украиной Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Сотрудники управления Росгвардии по Курганской области отправлены на границу с Украиной. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры в силовых ведомствах.

«Некоторые курганские бойцы, в том числе и офицеры, были отправлен в Крым на границу с Украиной. Они дислоцируются там уже несколько недель», — рассказал один из источников.

Другой силовик пояснил, что курганцам приходится там жить в палатках. «Холод, грязь, проблемы со связью, но бойцы держатся. Главное теперь, чтобы вернулись живы и здоровы. Спасибо им за службу», — отметил источник. Официальный комментарий пресс-службы областного управления Росгвардии на момент публикации не поступил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. А глава Украины Владимир Зеленский запросил помощь у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь.

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Сотрудники управления Росгвардии по Курганской области отправлены на границу с Украиной. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры в силовых ведомствах. «Некоторые курганские бойцы, в том числе и офицеры, были отправлен в Крым на границу с Украиной. Они дислоцируются там уже несколько недель», — рассказал один из источников. Другой силовик пояснил, что курганцам приходится там жить в палатках. «Холод, грязь, проблемы со связью, но бойцы держатся. Главное теперь, чтобы вернулись живы и здоровы. Спасибо им за службу», — отметил источник. Официальный комментарий пресс-службы областного управления Росгвардии на момент публикации не поступил. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. А глава Украины Владимир Зеленский запросил помощь у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон). По его просьбе уже готовится международная помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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