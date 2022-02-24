ТАСС: армия Украины атаковала гражданские суда России

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по двум гражданским судам в Азовском море. Есть раненые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
«Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море», — приводит заявление ПУ ФСБ по Краснодарскому краю ТАСС. Сообщается, что в результате атаки есть пострадавшие. Их число уточняется.
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по двум гражданским судам в Азовском море. Есть раненые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю. «Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море», — приводит заявление ПУ ФСБ по Краснодарскому краю ТАСС. Сообщается, что в результате атаки есть пострадавшие. Их число уточняется. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области со стороны Украины.