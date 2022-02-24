Украинские пограничники не оказывают сопротивления армии РФ

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
Россия проводит военную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Военные погранслужбы Украины никакого сопротивления не оказывают», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого на территории Украины ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины.

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Пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Военные погранслужбы Украины никакого сопротивления не оказывают», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого на территории Украины ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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