Украинские пограничники не оказывают сопротивления армии РФ

Россия проводит военную операцию на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Военные погранслужбы Украины никакого сопротивления не оказывают», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого на территории Украины ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины.