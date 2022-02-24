ФСБ сообщила об обстреле погранпункта РФ со стороны Украины

Российский пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом рассказали в ФСБ России.
«Об обстреле российского пункта пропуска: 24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ РФ.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что на Украине начнется военная операция. Планов по оккупации нет, сказал глава страны. В Госдуме отметили, что операция не будет долгой. Украина готовит теракты в Мариуполе и Авдеевке, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. На Украине ввели военное положение.
Российский пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом рассказали в ФСБ России. «Об обстреле российского пункта пропуска: 24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ РФ. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что на Украине начнется военная операция. Планов по оккупации нет, сказал глава страны. В Госдуме отметили, что операция не будет долгой. Украина готовит теракты в Мариуполе и Авдеевке, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. На Украине ввели военное положение.