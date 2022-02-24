ФСБ сообщила об обстреле погранпункта РФ со стороны Украины

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, шлагбаум, пограничник, граница, таможенный пост
Пострадавших в ходе обстрела погранпункта нет Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российский пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом рассказали в ФСБ России.

«Об обстреле российского пункта пропуска: 24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ РФ.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что на Украине начнется военная операция. Планов по оккупации нет, сказал глава страны. В Госдуме отметили, что операция не будет долгой. Украина готовит теракты в Мариуполе и Авдеевке, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. На Украине ввели военное положение.

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Российский пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом рассказали в ФСБ России. «Об обстреле российского пункта пропуска: 24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ РФ. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что на Украине начнется военная операция. Планов по оккупации нет, сказал глава страны. В Госдуме отметили, что операция не будет долгой. Украина готовит теракты в Мариуполе и Авдеевке, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. На Украине ввели военное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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