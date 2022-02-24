ФСБ: пограничники Украины покинули свои посты

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День пограничника. Курган, служебная собака, сторожевая собака, камуфляж, охрана границы
Украинские пограничники массово покинули свои посты (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Пограничники Украины массово покинули свои посты на границе с Россией. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — рассказали в ФСБ. Слова ведомства приводит ТАСС.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области со стороны Украины и ракетном ударе по двум гражданским судам в Азовском море. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии и массово покидают свои позиции.

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Пограничники Украины массово покинули свои посты на границе с Россией. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — рассказали в ФСБ. Слова ведомства приводит ТАСС. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области со стороны Украины и ракетном ударе по двум гражданским судам в Азовском море. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии и массово покидают свои позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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