ФСБ: пограничники Украины покинули свои посты 24 февраля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 + Украинские пограничники массово покинули свои посты (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Пограничники Украины массово покинули свои посты на границе с Россией. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — рассказали в ФСБ. Слова ведомства приводит ТАСС . Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области со стороны Украины и ракетном ударе по двум гражданским судам в Азовском море. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии и массово покидают свои позиции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Пограничники Украины массово покинули свои посты на границе с Россией. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — рассказали в ФСБ. Слова ведомства приводит ТАСС. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области со стороны Украины и ракетном ударе по двум гражданским судам в Азовском море. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии и массово покидают свои позиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям