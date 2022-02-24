ФСБ: пограничники Украины покинули свои посты

Пограничники Украины массово покинули свои посты на границе с Россией. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — рассказали в ФСБ. Слова ведомства приводит ТАСС. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области со стороны Украины и ракетном ударе по двум гражданским судам в Азовском море. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии и массово покидают свои позиции.