Закрытие неба над Украиной в США сравнили с Третьей мировой

07 марта 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Закрытие неба над Украиной — это Третья мировая война, считает Джони Эрнст Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сразу несколько сенаторов США выступили против введения бесполетной зоны над территорией Украины. Республиканка Джони Эрнст считает, что этот поступок послужит объявлением Третьей мировой войны. Статью об этом опубликовало американское издание Politico. «Это будет Третья мировая война», — сказал Эрнст в эфире Fox News. С ним соглашаются и в Демократической партии. «Сбивание российских самолетов потребует объявления войны от Конгресса, чего пока не происходит», — приводит слова сенатора-демократа Криса Мерфи Politico. Ему же принадлежит заявление: «Я думаю, мы должны четко понимать, что не собираемся воевать с Россией». Посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли также призвала Белый дом ограничиться санкциями против российских энергетических компаний. Не поддержал идею отказа от бесполетной зоны только сенатор-демократ Джо Манчин. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства уточнял, что операция носит освободительный, а не захватнический характер. После чего Евросоюз полностью закрыл небо для России. Позже президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сразу несколько сенаторов США выступили против введения бесполетной зоны над территорией Украины. Республиканка Джони Эрнст считает, что этот поступок послужит объявлением Третьей мировой войны. Статью об этом опубликовало американское издание Politico. «Это будет Третья мировая война», — сказал Эрнст в эфире Fox News. С ним соглашаются и в Демократической партии. «Сбивание российских самолетов потребует объявления войны от Конгресса, чего пока не происходит», — приводит слова сенатора-демократа Криса Мерфи Politico. Ему же принадлежит заявление: «Я думаю, мы должны четко понимать, что не собираемся воевать с Россией». Посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли также призвала Белый дом ограничиться санкциями против российских энергетических компаний. Не поддержал идею отказа от бесполетной зоны только сенатор-демократ Джо Манчин. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства уточнял, что операция носит освободительный, а не захватнический характер. После чего Евросоюз полностью закрыл небо для России. Позже президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной.