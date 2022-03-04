Зеленский обвинил НАТО в отказе закрыть небо над Украиной 05 марта 2022 в 05:40 Размер текста - 17 + Зеленский заявил, что НАТО намеренно отказалось закрывать небо Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной. С данным заявлением украинский лидер выступил в ходе видеообращения. «НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», — заявил Зеленский. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной. С данным заявлением украинский лидер выступил в ходе видеообращения. «НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», — заявил Зеленский. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям