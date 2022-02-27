ТАСС: Евросоюз полностью закрыл небо для России

Все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Об этом пишет ТАСС.
«Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России. Об этом заявила глава Еврокомиссии», — сообщается в telegram-канале агентства.
Ранее сообщалось, что власти четырех европейских стран приняли решение закрыть небо над своими станами для полетов российских самолетов. Это Ирландия, Дания, Бельгия и Швеция. Кроме того, первой страной, объявившей о запрете полетов для России в ответ на спецоперацию на Донбассе, стала Чехия. К ней присоединились Литва, Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Румыния и Финляндия.
Санкции Евросоюза были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — защита людей [республик ДНР и ЛНР], которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, добавляет РАПСИ.
Все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Об этом пишет ТАСС. «Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России. Об этом заявила глава Еврокомиссии», — сообщается в telegram-канале агентства. Ранее сообщалось, что власти четырех европейских стран приняли решение закрыть небо над своими станами для полетов российских самолетов. Это Ирландия, Дания, Бельгия и Швеция. Кроме того, первой страной, объявившей о запрете полетов для России в ответ на спецоперацию на Донбассе, стала Чехия. К ней присоединились Литва, Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Румыния и Финляндия. Санкции Евросоюза были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — защита людей [республик ДНР и ЛНР], которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, добавляет РАПСИ.