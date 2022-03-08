Хакеры массово взломали сайты российских органов власти

Ряд сайтов крупных российских ведомств подверглись хакерской атаке. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата.
При попытки зайти на интернет-ресурсы российских ведомств на главных страницах появлялись изображения военных, а также танки и флаги РФ и Украины. В пресс-службе Минкультуры сообщили, что сайт подвергся DDoS-атакам, из-за которых работа сервиса замедлилась. Позже проблему в загрузке интерне-ресурсов российских ведомств устранили.
Ранее крупные российские издания, такие как «Коммерсант», «Фонтанка», «Известия», ТАСС и другие, подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. Позже в ответ на данные действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous.
Ряд сайтов крупных российских ведомств подверглись хакерской атаке. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. При попытки зайти на интернет-ресурсы российских ведомств на главных страницах появлялись изображения военных, а также танки и флаги РФ и Украины. В пресс-службе Минкультуры сообщили, что сайт подвергся DDoS-атакам, из-за которых работа сервиса замедлилась. Позже проблему в загрузке интерне-ресурсов российских ведомств устранили. Ранее крупные российские издания, такие как «Коммерсант», «Фонтанка», «Известия», ТАСС и другие, подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. Позже в ответ на данные действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous.