08 марта 2022

Хакеры массово взломали сайты российских органов власти

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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Хакеры взломали сайты российских ведомств Фото:

Ряд сайтов крупных российских ведомств подверглись хакерской атаке. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата.

При попытки зайти на интернет-ресурсы российских ведомств на главных страницах появлялись изображения военных, а также танки и флаги РФ и Украины. В пресс-службе Минкультуры сообщили, что сайт подвергся DDoS-атакам, из-за которых работа сервиса замедлилась. Позже проблему в загрузке интерне-ресурсов российских ведомств устранили.

Ранее крупные российские издания, такие как «Коммерсант», «Фонтанка», «Известия», ТАСС и другие, подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. Позже в ответ на данные действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous.

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Ряд сайтов крупных российских ведомств подверглись хакерской атаке. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. При попытки зайти на интернет-ресурсы российских ведомств на главных страницах появлялись изображения военных, а также танки и флаги РФ и Украины. В пресс-службе Минкультуры сообщили, что сайт подвергся DDoS-атакам, из-за которых работа сервиса замедлилась. Позже проблему в загрузке интерне-ресурсов российских ведомств устранили. Ранее крупные российские издания, такие как «Коммерсант», «Фонтанка», «Известия», ТАСС и другие, подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. Позже в ответ на данные действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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