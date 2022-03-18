РФ отменила голосование ООН по гуманитарной резолюции по Украине

РФ отменила голосование по резолюции из-за давления Запада, заявил Небензя Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия приняла решение отменить голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине в Совете безопасности ООН из-за давления Запада на ряд делегаций. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз. <…> США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать нашу резолюцию. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску, поэтому приняли решение пока не запрашивать голосование по этому проекту, но проект резолюции мы не отзываем», — заявил Небензя, передает РИА «Новости».

15 марта Россия представила документ по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора обеих сторон о гуманитарных паузах.

В тексте сообщается, что Совбез требует полной защиты мирных жителей. Авторы резолюции призывают не использовать гражданскую инфраструктуру в качестве площадки для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.

Ранее сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за проведение спецоперации на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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