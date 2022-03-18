Нидерланды заморозили многомиллионные российские активы

18 марта 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

По словам Сигрид Каг, сумма будут увеличиваться Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Нидерландов заморозили российские активы на сумму 6 млн евро. Об этом говорится в письме министра финансов страны Сигрид Каг парламенту. «Нидерландские банки и финансовые организации заморозили российские активы объемом более 6 € млн (около 6,5 $ млн) из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине», — сообщила Сигрид Каг, передает агентство Reuters. По ее словам, российские активы на сумму 4 миллиона евро были заморожены в инвестиционных фондах и компаниях, 1,75 миллиона евро заморожены в банках и 340 тысяч евро — в пенсионных фондах. Она уточнила, что сумма будет обновляться, так как оценка попавших под санкции лиц все еще продолжается. Многие страны, включая США, Великобританию, Германию ввели санкцию против российских и физических лиц после начала военной спецоперации России на Украине. Так, например, Новая Зеландия ввела новый пакет ограничений против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Япония также ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Нидерландов заморозили российские активы на сумму 6 млн евро. Об этом говорится в письме министра финансов страны Сигрид Каг парламенту. «Нидерландские банки и финансовые организации заморозили российские активы объемом более 6 € млн (около 6,5 $ млн) из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине», — сообщила Сигрид Каг, передает агентство Reuters. По ее словам, российские активы на сумму 4 миллиона евро были заморожены в инвестиционных фондах и компаниях, 1,75 миллиона евро заморожены в банках и 340 тысяч евро — в пенсионных фондах. Она уточнила, что сумма будет обновляться, так как оценка попавших под санкции лиц все еще продолжается. Многие страны, включая США, Великобританию, Германию ввели санкцию против российских и физических лиц после начала военной спецоперации России на Украине. Так, например, Новая Зеландия ввела новый пакет ограничений против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Япония также ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию.