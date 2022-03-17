Сенатор Сергей Муратов заявил, что даже думать не хочет о том, о чем говорят противники спецоперации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов сообщил, что есть люди, которые желают России поражения во время спецоперации на Украине. О таких заявлениях он даже не хочет думать. Об этом сенатор рассказал во время концерта, посвященному восьмилетию присоединения Крыма к России, передает корреспондент URA.RU.

«Проиграть — это вообще катастрофа. Я об этом даже не думаю и об этом даже не говорю, но появляются у нас такие люди. Я их специально называю „люди“, потому что может даже они не наши граждане. Которые живут у нас здесь в России, которые уезжают за пределы России, которые сегодня желают проигрыша нашей стране», — заявил Муратов.

На мероприятии, которое прошло 18 марта в ЦПКиО, также присутствовали глава Кургана Елена Ситникова, председатели облдумы и гордумы Дмитрий Фролов и Игорь Прозоров и главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин. На концерт пришли представители патриотических движений и политических партий.

24 февраля началась спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. Представители правительства России отмечали, что операция нужна для завершения боевых действий в ДНР и ЛНР, начавшихся в 2014 году. Власти добавили, что угроза вторжения в республики была устранена.

На мероприятие пришли несколько сотен жителей Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В качестве зрителей на концерт пришли сторонники политических партий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На акцию пришли и представители оппозиционных партий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые участники мероприятия представляли профсоюзные организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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