Газманов и севастопольцы высадили сад

18 марта 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Родион Газманов в Севастополе почтил память героев ВОВ АНО «Сад памяти» Певец Родион Газманов вместе с волонтерами и жителями Севастополя высадил 400 саженцев слив, сосен, кипариса и кедра в рамках акции «Сад памяти». Эти деревья являются живыми памятниками героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Целью данной акции является высаживание 27 миллионов деревьев по всему миру в память о каждом погибшем во время войны солдате. «Мне очень тепло здесь находиться, потому вот уже восемь лет, как мы снова вместе. Для меня это не просто звук, для меня это много значит. В это время информационного коллапса очень сложно не пропустить самое нужное и самое важное. Это то, что мы сегодня вместе с акцией „Сад памяти“ стараемся сделать. Я уверен, что у нас это получается», — сказал Газманов во время своего выступления. Его слова приводит пресс-служба акции «Сады памяти». По словам заместителя губернатора Севастополя Сергея Толмачева, такая акция является важной для всей страны. «Когда деревья высаживают в память о погибших во время Великой Отечественной войны — это правильно втройне», — отметил Толмачев. Организаторы акции также привлекают к проекту школьников, студентов, военнослужащих и представителей религиозных учреждений. Во время акции также пройдут флешмобы, конкурсы детских рисунков и чтецов стихотворений о войне. Всего за два года в «Саду памяти» приняли участие более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Так, благодаря акции, памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ. Также деревья высаживали более чем в 50 странах, среди который Китай, Германия, США, Куба, Сирия и многие другие. Стать участником «Сада памяти» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, а после выбрать подходящую дату и место, где вы будете сажать свое дерево. В целом, планируется посадить 27 млн деревьев в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне. АНО «Сад памяти» АНО «Сад памяти» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певец Родион Газманов вместе с волонтерами и жителями Севастополя высадил 400 саженцев слив, сосен, кипариса и кедра в рамках акции «Сад памяти». Эти деревья являются живыми памятниками героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Целью данной акции является высаживание 27 миллионов деревьев по всему миру в память о каждом погибшем во время войны солдате. «Мне очень тепло здесь находиться, потому вот уже восемь лет, как мы снова вместе. Для меня это не просто звук, для меня это много значит. В это время информационного коллапса очень сложно не пропустить самое нужное и самое важное. Это то, что мы сегодня вместе с акцией „Сад памяти“ стараемся сделать. Я уверен, что у нас это получается», — сказал Газманов во время своего выступления. Его слова приводит пресс-служба акции «Сады памяти». По словам заместителя губернатора Севастополя Сергея Толмачева, такая акция является важной для всей страны. «Когда деревья высаживают в память о погибших во время Великой Отечественной войны — это правильно втройне», — отметил Толмачев. Организаторы акции также привлекают к проекту школьников, студентов, военнослужащих и представителей религиозных учреждений. Во время акции также пройдут флешмобы, конкурсы детских рисунков и чтецов стихотворений о войне. Всего за два года в «Саду памяти» приняли участие более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Так, благодаря акции, памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ. Также деревья высаживали более чем в 50 странах, среди который Китай, Германия, США, Куба, Сирия и многие другие. Стать участником «Сада памяти» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, а после выбрать подходящую дату и место, где вы будете сажать свое дерево. В целом, планируется посадить 27 млн деревьев в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне.