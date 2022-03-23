В России повысят ставку по льготной ипотеке

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Ставка по ипотеке раньше была 7% Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

В России возрастет ставка по льготной ипотеке до 12%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на совещании с членами правительства.

«Кабмин РФ предлагает повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%. А также увеличить максимальный размер кредита», — сказал Хуснуллин, заявление транслируется на телеканале «Россия-24».

Ранее в Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки и выдавать ее семьям, в которых ребенок родился после 2015 года. Пока такое право есть только у семей, где ребенок был рожден в 2018 году или позже. Также в в Госдуме предлагали выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки, передает телеканал 360.

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В России возрастет ставка по льготной ипотеке до 12%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на совещании с членами правительства. «Кабмин РФ предлагает повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%. А также увеличить максимальный размер кредита», — сказал Хуснуллин, заявление транслируется на телеканале «Россия-24». Ранее в Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки и выдавать ее семьям, в которых ребенок родился после 2015 года. Пока такое право есть только у семей, где ребенок был рожден в 2018 году или позже. Также в в Госдуме предлагали выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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