В России повысят ставку по льготной ипотеке

В России возрастет ставка по льготной ипотеке до 12%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на совещании с членами правительства.
«Кабмин РФ предлагает повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%. А также увеличить максимальный размер кредита», — сказал Хуснуллин, заявление транслируется на телеканале «Россия-24».
Ранее в Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки и выдавать ее семьям, в которых ребенок родился после 2015 года. Пока такое право есть только у семей, где ребенок был рожден в 2018 году или позже. Также в в Госдуме предлагали выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки, передает телеканал 360.
В России возрастет ставка по льготной ипотеке до 12%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на совещании с членами правительства. «Кабмин РФ предлагает повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%. А также увеличить максимальный размер кредита», — сказал Хуснуллин, заявление транслируется на телеканале «Россия-24». Ранее в Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки и выдавать ее семьям, в которых ребенок родился после 2015 года. Пока такое право есть только у семей, где ребенок был рожден в 2018 году или позже. Также в в Госдуме предлагали выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки, передает телеканал 360.