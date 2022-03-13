В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки

14 марта 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

В случае расширения программы семейной ипотеки ее смогут дополнительно оформить около 5 млн человек Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Государственной думе РФ предложили расширить программу льготной семейной ипотеки и выдавать ее семьям, чей ребенок родился после 2015 года. Сейчас право на такую ипотеку имею только семьи, в которых ребенок родился в 2018 году или позже. «Фракция ЛДПР совместно с более 300 представителями бизнес-сообществ и отраслевых объединений из 85 субъектов направила инициативу о расширении семейной ипотеки в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Сейчас воспользоваться льготами могут только семьи, в которых ребенок родился в 2018 году и позже. По мнению депутатов Госдумы, следует снизить порог до 2015 года», — сообщают «Известия». Депутаты также предлагают снизить ставку НДФЛ для строительных компаний и ввести систему штрафов для недобросовестных застройщиков, которые не успевают закончить строительство вовремя. «Доля семейной ипотеки доходит у нас в некоторых случаях до 25% в общем объеме кредитных сделок. Предложенные меры позволят рынку быстрее адаптироваться к новым условиям», — заявил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Отмечается, что в случае расширения программы семейной ипотеки ее смогут дополнительно оформить около 5 млн человек. Ранее в Госдуме обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что не смотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Государственной думе РФ предложили расширить программу льготной семейной ипотеки и выдавать ее семьям, чей ребенок родился после 2015 года. Сейчас право на такую ипотеку имею только семьи, в которых ребенок родился в 2018 году или позже. «Фракция ЛДПР совместно с более 300 представителями бизнес-сообществ и отраслевых объединений из 85 субъектов направила инициативу о расширении семейной ипотеки в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Сейчас воспользоваться льготами могут только семьи, в которых ребенок родился в 2018 году и позже. По мнению депутатов Госдумы, следует снизить порог до 2015 года», — сообщают «Известия». Депутаты также предлагают снизить ставку НДФЛ для строительных компаний и ввести систему штрафов для недобросовестных застройщиков, которые не успевают закончить строительство вовремя. «Доля семейной ипотеки доходит у нас в некоторых случаях до 25% в общем объеме кредитных сделок. Предложенные меры позволят рынку быстрее адаптироваться к новым условиям», — заявил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Отмечается, что в случае расширения программы семейной ипотеки ее смогут дополнительно оформить около 5 млн человек. Ранее в Госдуме обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что не смотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360.