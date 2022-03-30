Правительство РФ повысило ставку по льготной ипотеке

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Мишустин подписал постановление об увеличении ставки по льготной ипотеке Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Ставка по льготной ипотеке в РФ повышена до 12%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России вырастет ставка по льготной ипотеке с 7 до 12%. Позднее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России с 1 апреля.

Также будет увеличена максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других регионов размер повысили до 6 млн рублей. Условия льготной программы для семей с детьми, по «Дальневосточной ипотеке» и ипотеке на строительство жилья в сельских территориях останутся неизменными.

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Ставка по льготной ипотеке в РФ повышена до 12%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России вырастет ставка по льготной ипотеке с 7 до 12%. Позднее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России с 1 апреля. Также будет увеличена максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других регионов размер повысили до 6 млн рублей. Условия льготной программы для семей с детьми, по «Дальневосточной ипотеке» и ипотеке на строительство жилья в сельских территориях останутся неизменными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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