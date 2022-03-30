Правительство РФ повысило ставку по льготной ипотеке

Мишустин подписал постановление об увеличении ставки по льготной ипотеке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Ставка по льготной ипотеке в РФ повышена до 12%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России вырастет ставка по льготной ипотеке с 7 до 12%. Позднее президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России с 1 апреля.

Также будет увеличена максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других регионов размер повысили до 6 млн рублей. Условия льготной программы для семей с детьми, по «Дальневосточной ипотеке» и ипотеке на строительство жилья в сельских территориях останутся неизменными.