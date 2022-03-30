Темпы специальной операции на Украине значительно увеличились. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Порядка 55-60% территории ДНР уже освобождено. Спецоперация усиливается. Есть все основания полагать, что она сейчас пойдет гораздо быстрее», — заявил Пушилин.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — избежать жертв среди мирного населения.
Темпы специальной операции на Украине значительно увеличились. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Порядка 55-60% территории ДНР уже освобождено. Спецоперация усиливается. Есть все основания полагать, что она сейчас пойдет гораздо быстрее», — заявил Пушилин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — избежать жертв среди мирного населения.