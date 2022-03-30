Пушилин заявил об ускорении темпов спецоперации. «Сейчас она пойдет гораздо быстрее»

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Около 60% территории ДНР уже освобождено, сообщил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Темпы специальной операции на Украине значительно увеличились. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Порядка 55-60% территории ДНР уже освобождено. Спецоперация усиливается. Есть все основания полагать, что она сейчас пойдет гораздо быстрее», — заявил Пушилин.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — избежать жертв среди мирного населения.

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Темпы специальной операции на Украине значительно увеличились. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Порядка 55-60% территории ДНР уже освобождено. Спецоперация усиливается. Есть все основания полагать, что она сейчас пойдет гораздо быстрее», — заявил Пушилин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — избежать жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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