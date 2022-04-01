В ЕК хотят восстановить Украину на конфискованные деньги россиян

В Еврокомиссии хотят восстановить Украину на конфискованные деньги россиян. Там отметили, что средства получат с реализации конфискованного имущества фигурантов санкций ЕС.
«Еврокомиссар по юстиции допускает использование конфискованного имущества фигурантов санкций ЕС для восстановления Украины или выплаты компенсаций», — передает РИА «Новости». Отмечено, что вырученные деньги также пойдут на выплаты компенсаций.
США и страны ЕС начали вводить беспрецедентные санкции сразу после начала спецоперации РФ в Украине. Из России ушли десятки крупнейших западных компаний. Это нанесло серьезный удар российской экономике, однако президент России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.
В Еврокомиссии хотят восстановить Украину на конфискованные деньги россиян. Там отметили, что средства получат с реализации конфискованного имущества фигурантов санкций ЕС. «Еврокомиссар по юстиции допускает использование конфискованного имущества фигурантов санкций ЕС для восстановления Украины или выплаты компенсаций», — передает РИА «Новости». Отмечено, что вырученные деньги также пойдут на выплаты компенсаций. США и страны ЕС начали вводить беспрецедентные санкции сразу после начала спецоперации РФ в Украине. Из России ушли десятки крупнейших западных компаний. Это нанесло серьезный удар российской экономике, однако президент России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.