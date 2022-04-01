В ЕК хотят восстановить Украину на конфискованные деньги россиян

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Деньги на восстановление Украины выделят с реализации имущества фигурантов санкций, заявили в Еврокомиссии Фото:

В Еврокомиссии хотят восстановить Украину на конфискованные деньги россиян. Там отметили, что средства получат с реализации конфискованного имущества фигурантов санкций ЕС.

«Еврокомиссар по юстиции допускает использование конфискованного имущества фигурантов санкций ЕС для восстановления Украины или выплаты компенсаций», — передает РИА «Новости». Отмечено, что вырученные деньги также пойдут на выплаты компенсаций.

США и страны ЕС начали вводить беспрецедентные санкции сразу после начала спецоперации РФ в Украине. Из России ушли десятки крупнейших западных компаний. Это нанесло серьезный удар российской экономике, однако президент России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.

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В Еврокомиссии хотят восстановить Украину на конфискованные деньги россиян. Там отметили, что средства получат с реализации конфискованного имущества фигурантов санкций ЕС. «Еврокомиссар по юстиции допускает использование конфискованного имущества фигурантов санкций ЕС для восстановления Украины или выплаты компенсаций», — передает РИА «Новости». Отмечено, что вырученные деньги также пойдут на выплаты компенсаций. США и страны ЕС начали вводить беспрецедентные санкции сразу после начала спецоперации РФ в Украине. Из России ушли десятки крупнейших западных компаний. Это нанесло серьезный удар российской экономике, однако президент России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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