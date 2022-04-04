Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин отметил боевые заслуги военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Также он вручил им государственные награды. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Вы успешно решали все поставленные задачи, вы проявили мужество, отвагу, смелость, огневую выручку, которая позволила существенно снизить боевой потенциал противника», — сказал Лапин. Также он отметил их огромную заслугу перед страной, в связи с чем генерал-полковник решил наградить боевыми наградами военнослужащих. Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл на Украину в расположение подразделений, которые действуют на Черниговском направлении. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главная задача российской армии — исключить напрасных жертв среди мирного населения, поразить объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ.