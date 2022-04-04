Глава ЦВО вручил награды военнослужащим на Украине

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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, лапин александр
Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин отметил боевые заслуги военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Также он вручил им государственные награды. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Вы успешно решали все поставленные задачи, вы проявили мужество, отвагу, смелость, огневую выручку, которая позволила существенно снизить боевой потенциал противника», — сказал Лапин. Также он отметил их огромную заслугу перед страной, в связи с чем генерал-полковник решил наградить боевыми наградами военнослужащих. Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл на Украину в расположение подразделений, которые действуют на Черниговском направлении. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главная задача российской армии — исключить напрасных жертв среди мирного населения, поразить объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ.

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин отметил боевые заслуги военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Также он вручил им государственные награды. Об этом говорится в сообщении ТАСС. «Вы успешно решали все поставленные задачи, вы проявили мужество, отвагу, смелость, огневую выручку, которая позволила существенно снизить боевой потенциал противника», — сказал Лапин. Также он отметил их огромную заслугу перед страной, в связи с чем генерал-полковник решил наградить боевыми наградами военнослужащих. Военным вручили медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова. Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл на Украину в расположение подразделений, которые действуют на Черниговском направлении. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главная задача российской армии — исключить напрасных жертв среди мирного населения, поразить объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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