04 апреля 2022

В Челябинске эвакуировали Центральный районный суд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Сотрудники суда не знают причину эвакуации Фото:

В Челябинске 5 апреля эвакуировали людей из здания Центрального районного суда. На месте работает кинологическая служба, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Людей вывели из здания суда, находящегося по адресу Коммуны, 87. Никто из них не в курсе о причинах эвакуации, но скорее всего речь идет минировании. Сотрудники правоохранительных органов с собаками работают в здании.

В пресс-службах УМВД и ГУ МВД по Челябинской области информацию о причинах эвакуации суда пока не комментируют. В суде факт эвакуации отрицают. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, работа идет в обычном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, в здание впускают посетителей.

Ранее произошла эвакуация в ТРК «Куба». В ГУ МЧС области сообщили, что эвакуация была связана с возгоранием потолочного светильника в одном из отделов комплекса.

Эвакуация
Людей вывели из здания суда
Фото:
Эвакуация
Причиной эвакуиации могло стать сообщение о минировании здания
Фото:

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В Челябинске 5 апреля эвакуировали людей из здания Центрального районного суда. На месте работает кинологическая служба, передает корреспондент URA.RU с места событий. Людей вывели из здания суда, находящегося по адресу Коммуны, 87. Никто из них не в курсе о причинах эвакуации, но скорее всего речь идет минировании. Сотрудники правоохранительных органов с собаками работают в здании. В пресс-службах УМВД и ГУ МВД по Челябинской области информацию о причинах эвакуации суда пока не комментируют. В суде факт эвакуации отрицают. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, работа идет в обычном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, в здание впускают посетителей. Ранее произошла эвакуация в ТРК «Куба». В ГУ МЧС области сообщили, что эвакуация была связана с возгоранием потолочного светильника в одном из отделов комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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