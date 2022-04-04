В Челябинске 5 апреля эвакуировали людей из здания Центрального районного суда. На месте работает кинологическая служба, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Людей вывели из здания суда, находящегося по адресу Коммуны, 87. Никто из них не в курсе о причинах эвакуации, но скорее всего речь идет минировании. Сотрудники правоохранительных органов с собаками работают в здании.
В пресс-службах УМВД и ГУ МВД по Челябинской области информацию о причинах эвакуации суда пока не комментируют. В суде факт эвакуации отрицают. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, работа идет в обычном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, в здание впускают посетителей.
Ранее произошла эвакуация в ТРК «Куба». В ГУ МЧС области сообщили, что эвакуация была связана с возгоранием потолочного светильника в одном из отделов комплекса.
В Челябинске 5 апреля эвакуировали людей из здания Центрального районного суда. На месте работает кинологическая служба, передает корреспондент URA.RU с места событий. Людей вывели из здания суда, находящегося по адресу Коммуны, 87. Никто из них не в курсе о причинах эвакуации, но скорее всего речь идет минировании. Сотрудники правоохранительных органов с собаками работают в здании. В пресс-службах УМВД и ГУ МВД по Челябинской области информацию о причинах эвакуации суда пока не комментируют. В суде факт эвакуации отрицают. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, работа идет в обычном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, в здание впускают посетителей. Ранее произошла эвакуация в ТРК «Куба». В ГУ МЧС области сообщили, что эвакуация была связана с возгоранием потолочного светильника в одном из отделов комплекса.