В Челябинске эвакуировали Центральный районный суд. Фото

05 апреля 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники суда не знают причину эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 5 апреля эвакуировали людей из здания Центрального районного суда. На месте работает кинологическая служба, передает корреспондент URA.RU с места событий. Людей вывели из здания суда, находящегося по адресу Коммуны, 87. Никто из них не в курсе о причинах эвакуации, но скорее всего речь идет минировании. Сотрудники правоохранительных органов с собаками работают в здании. В пресс-службах УМВД и ГУ МВД по Челябинской области информацию о причинах эвакуации суда пока не комментируют. В суде факт эвакуации отрицают. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, работа идет в обычном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, в здание впускают посетителей. Ранее произошла эвакуация в ТРК «Куба». В ГУ МЧС области сообщили, что эвакуация была связана с возгоранием потолочного светильника в одном из отделов комплекса. Людей вывели из здания суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной эвакуиации могло стать сообщение о минировании здания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске 5 апреля эвакуировали людей из здания Центрального районного суда. На месте работает кинологическая служба, передает корреспондент URA.RU с места событий. Людей вывели из здания суда, находящегося по адресу Коммуны, 87. Никто из них не в курсе о причинах эвакуации, но скорее всего речь идет минировании. Сотрудники правоохранительных органов с собаками работают в здании. В пресс-службах УМВД и ГУ МВД по Челябинской области информацию о причинах эвакуации суда пока не комментируют. В суде факт эвакуации отрицают. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, работа идет в обычном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, в здание впускают посетителей. Ранее произошла эвакуация в ТРК «Куба». В ГУ МЧС области сообщили, что эвакуация была связана с возгоранием потолочного светильника в одном из отделов комплекса.