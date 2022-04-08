Постпред РФ при ЕС Чижов: Запад скоро перестанет вводить санкции

08 апреля 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Санкции ЕС скоро могут достигнуть своего лимита, считает Владимир Чижов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада скоро себя исчерпают, потому Европейский союз может отказаться от введения новых ограничений. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. «Я думаю, что он [санкционный лимит Евросоюза] уже близок к исчерпанию, несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие», — сказал Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС. По его словам, западные санкции начали вредить больше Евросоюзу, чем России и ее экономике. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции Запада скоро себя исчерпают, потому Европейский союз может отказаться от введения новых ограничений. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. «Я думаю, что он [санкционный лимит Евросоюза] уже близок к исчерпанию, несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие», — сказал Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС. По его словам, западные санкции начали вредить больше Евросоюзу, чем России и ее экономике. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.