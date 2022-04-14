СМИ: Байден оскорбляет Россию, чтобы отвлечь внимание от себя

Джо Байден разбрасывается термином «геноцид» для отвлечения внимания, сообщают китайские СМИ Фото: Patrick Semansky AP/TASS

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Обвинительные заявления президента США Джо Байдена в адрес России призваны сохранить карьеру и рейтинг политика. По информации китайской газеты Global Times, многочисленными обвинениями политик пытается отвлечь внимание от внутренних проблем США, выставив Москву «козлом отпущения».

«На сцену снова вышла риторика геноцида, когда Байден находился с визитом в штате Айова, где у него состоялось публичное выступление по мерам реагирования его администрации на рост цен в стране. Когда Байден не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы США, он обратился к удобному козлу отпущения — на этот раз к России», — пишет китайское СМИ.

Также в газете отметили то, как непринужденно американский лидер разбрасывается термином «геноцид». «Он нацепил на Россию неоднозначный ярлык, чтобы отвлечь внимание людей от застоя в американской экономике, крича о конфликте на другом конце земного шара», — подытожили там.

Байден ранее заявил, что события на Украине кажутся ему «геноцидом». Это далеко не первый случай, когда Байден позволял себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес России и президента Владимира Путина: ранее президент США назвал главу российского государства «кровавым диктатором» и «головорезом», передает RT. В Кремле заявили, что подобные высказывания неприемлемы для главы государства.

Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.

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