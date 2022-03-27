Рейтинг Байдена в США рухнул до рекордно низкого уровня

Больше половины американцев не одобряют работу Байдена Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до 40%, что стало самым низким показателем за время его руководства. Больше половины американцев не одобряют деятельность своего лидера. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала NBC News.

«Общий рейтинг одобрения работы Байдена снизился до 40 процентов, [достигнув] самого низкого уровня [за время] его президентства», — сообщает NBC News. Для сравнения, в апреле 2021 года его работу на посту главы Белого дома не одобряли 39%.

Согласно результатам исследования, 55% респондентов заявили, что отрицательно оценивают работу Байдена на посту президента США. 40% придерживаются противоположного мнения, остальные 5% не стали давать оценку его деятельности.

Новые санкции, которые ввели страны коллективного Запада против России, снижают рейтинг лидеров этих государств. Ограничения несут в себе неприятные экономические последствия для их собственных граждан в виде роста цен на отопление, товары и инфляции.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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