Директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев предостерег аграриев от повышения цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Производителей сельхозпродукции из Курганской области предупредили о проверках. Их начнут, если фермеры необоснованно повысят цены. Соответствующие письма аграрии получили от правительства региона, сообщил во время пресс-конференции директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

«Мы сейчас на всех аграриев написали письма, в которых просим не повышать необоснованно цены. <> Такие факты будут прорабатываться антимонопольной службой», — рассказал Кощеев. В случае обнаружения случаев чрезмерного завышения стоимости продукции, будут вводиться превентивные меры со стороны департамента и антимонопольного комитета с дальнейшим разбирательством. Разумная позиция в ценообразовании поможет избежать проверок, уточнил Кащеев.

В ходе пресс-конференции, которая проходила онлайн, пользователи задавали вопросы, почему продукция производителей является дорогой для местных жителей. Признавая имеющийся аспект повышения цен на расходные материалы, чиновник отметил, что данная ситуация находится на особом контроле регионального правительства, а сотрудники департамента ведут мониторинг цен от производителей. При этом Кощеев назвал курганских аграриев «ответственными и адекватными людьми» и выразил уверенность, что после предупреждения они на подобные действия [необоснованное повышение цен] не пойдут.

Ранее URA.RU сообщало, в Курганской области молочные продукты дорожают из-за того, что стоимость определенных компонентов и услуг, от которых зависит производство, выросла до 50%. Также губернатор Вадим Шумков признал, что рост цен опережает доходы населения.

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