Губернатор Шумков признал, что рост цен опережает доходы людей

Глава Курганской области Вадим Шумков высказался про цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что рост цен в стране опережает доходы населения и эта ситуация улучшится нескоро. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«То, что из нашей страны продолжается исход „настоящих патриотов“, лишь подтверждает, что ситуация, в которую мы зашли, завершится нескоро. Переживать ее придется непросто. Рост цен, уже опережающий рост доходов населения, ставит перед государством тривиальные задачи», — написал Шумков.

Выход из сложившейся ситуации губернатор Курганской области видит в максимальной поддержке тех, кто способен сохранить действующие и создать новые рабочие места, обеспечить работой готовых «работать своей головой и своими руками», оказывать адресную поддержку тем, кто оказался в сложной ситуации. Ключевыми приоритетами для страны Шумков назвал обороноспособность, реальный сектор экономики, обеспечивающий десятки миллионов рабочих мест, и ремонт объектов инфраструктуры.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков высказался за государственное регулирование цен на социально значимые продукты и выход России из Всемирной торговой организации из-за несправедливых условий конкуренции. По его словам, госрегулирование позволит избегать ажиотажа и роста цен.