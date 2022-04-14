В плен к войскам РФ в Мариуполе попал британец, воевавший в Сирии

14 апреля 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

В плен к российским войскам в Мариуполе попал британский наемник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, был обнаружен в Мариуполе среди добровольно сложивших оружие морпехов ВСУ. Сообщается, что британец участвовал в деятельности подразделения, которое сражалось против правительственных войск в Сирии. Однако в украинских боевиках мужчина разочаровался. «27-летнего Эйдена Эслина, известного как Cossack Gundi или Johnny, нашли в Мариуполе среди добровольно сложивших оружие морпехов ВСУ. Британец участвовал в деятельности подразделения, которое сражалось против правительственных войск в Сирийской республике», — передает телеканал «Звезда» в своем telegram-канале. Как рассказывает сам пленный, он предлагал боевикам ВСУ покинуть Мариуполь. «Потому что, как я говорил, Донбасс независимый. Если бы украинцы действительно хотели избежать конфликты, они бы ушли», — говорит Эслин. Как утверждает наемник, он разочаровался в неонацистах. «Они преступники», — заключил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, был обнаружен в Мариуполе среди добровольно сложивших оружие морпехов ВСУ. Сообщается, что британец участвовал в деятельности подразделения, которое сражалось против правительственных войск в Сирии. Однако в украинских боевиках мужчина разочаровался. «27-летнего Эйдена Эслина, известного как Cossack Gundi или Johnny, нашли в Мариуполе среди добровольно сложивших оружие морпехов ВСУ. Британец участвовал в деятельности подразделения, которое сражалось против правительственных войск в Сирийской республике», — передает телеканал «Звезда» в своем telegram-канале. Как рассказывает сам пленный, он предлагал боевикам ВСУ покинуть Мариуполь. «Потому что, как я говорил, Донбасс независимый. Если бы украинцы действительно хотели избежать конфликты, они бы ушли», — говорит Эслин. Как утверждает наемник, он разочаровался в неонацистах. «Они преступники», — заключил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя.