Глава курганского ГУ МЧС получил новую награду

17 апреля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Юрий Землянский удостоился новой награды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель главного управления МЧС по Курганской области Юрий Землянский вместе с командой своих сотрудников стал серебряным призером первенства Кургана по мини-футболу среди команд второй лиги. В решающей игре сезона команда «Динамо-МЧС» выиграла со счетом 9-3, сообщает сайт ГУ МЧС региона. «Огромный вклад в победу внес вратарь команды — глава зауральского чрезвычайного ведомства. Выполняя один сейв за другим, он вдохновлял команду и не оставил ни единого шанса соперникам. Одержав победу, команда „Динамо-МЧС“ заняла второе место в открытом первенстве города Кургана по мини-футболу», — пишет пресс-служба управления. Футболисты, состоящие из работников спасательной службы, смогли создать комфортное преимущество в начале встречи и в дальнейшем довели игру до победы. Землянский помимо спортивной награды получил и индивидуальный титул. Организаторы турнира оценили его достижения и назвали лучшим вратарем первенства. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин присвоил новое звание Землянскому. Руководитель регионального МЧС стал генерал-майором внутренней службы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Руководитель главного управления МЧС по Курганской области Юрий Землянский вместе с командой своих сотрудников стал серебряным призером первенства Кургана по мини-футболу среди команд второй лиги. В решающей игре сезона команда «Динамо-МЧС» выиграла со счетом 9-3, сообщает сайт ГУ МЧС региона. «Огромный вклад в победу внес вратарь команды — глава зауральского чрезвычайного ведомства. Выполняя один сейв за другим, он вдохновлял команду и не оставил ни единого шанса соперникам. Одержав победу, команда „Динамо-МЧС“ заняла второе место в открытом первенстве города Кургана по мини-футболу», — пишет пресс-служба управления. Футболисты, состоящие из работников спасательной службы, смогли создать комфортное преимущество в начале встречи и в дальнейшем довели игру до победы. Землянский помимо спортивной награды получил и индивидуальный титул. Организаторы турнира оценили его достижения и назвали лучшим вратарем первенства. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин присвоил новое звание Землянскому. Руководитель регионального МЧС стал генерал-майором внутренней службы.