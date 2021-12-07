07 декабря 2021

Путин присвоил новое звание главе курганского МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая пресс-конференция с начальником Главного управления МЧС России Землянским Юрием. Курган, землянский юрий
Юрий Землянский возглавляет ГУ МЧС России по Курганской области больше года Фото:

Начальнику Главного управления МЧС России по Курганской области Юрию Землянскому приказом президента РФ Владимира Путина присвоили звание генерал-майора внутренней службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы [присвоить звание] генерал-майора внутренней службы. <…> Землянскому Юрию Владимировичу», — указано в тексте документа, на который сослался источник URA.RU, приближенный к МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили данную информацию. Землянский стал начальником ГУ МЧС России по Курганской области в июле 2020 года. С мая он возглавлял ведомство в статусе врио. Его предшественник Олег Рожков покинул пост в звании полковника.

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Начальнику Главного управления МЧС России по Курганской области Юрию Землянскому приказом президента РФ Владимира Путина присвоили звание генерал-майора внутренней службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы [присвоить звание] генерал-майора внутренней службы. <…> Землянскому Юрию Владимировичу», — указано в тексте документа, на который сослался источник URA.RU, приближенный к МЧС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили данную информацию. Землянский стал начальником ГУ МЧС России по Курганской области в июле 2020 года. С мая он возглавлял ведомство в статусе врио. Его предшественник Олег Рожков покинул пост в звании полковника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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