В Петербурге и Пскове закрывают консульства прибалтийских стран

Консульства прибалтийских стран закрыли на севере РФ
Консульства прибалтийских стран закрывают в Санкт-Петербурге и Пскове. Об этом сообщает российский МИД.
По информации ведомства, речь идет о закрытии представительств Латвии в Пскове и Санкт-Петербурге, а также Эстонии и Литвы во втором. Кроме того, персонами нон-грата объявлены все дипломаты, работающие в данных консульствах.
Литва ранее закрыла российское консульство в Клайпеде (Мемель). Также страна отозвала своего посла из России и предписала послу РФ вернуться домой. В МИД РФ назвали эти решения враждебными.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на