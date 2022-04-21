В Петербурге и Пскове закрывают консульства прибалтийских стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное.Курган, замок, железная дверь
Консульства прибалтийских стран закрыли на севере РФ Фото:

Консульства прибалтийских стран закрывают в Санкт-Петербурге и Пскове. Об этом сообщает российский МИД.

По информации ведомства, речь идет о закрытии представительств Латвии в Пскове и Санкт-Петербурге, а также Эстонии и Литвы во втором. Кроме того, персонами нон-грата объявлены все дипломаты, работающие в данных консульствах.

Литва ранее закрыла российское консульство в Клайпеде (Мемель). Также страна отозвала своего посла из России и предписала послу РФ вернуться домой. В МИД РФ назвали эти решения враждебными.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Консульства прибалтийских стран закрывают в Санкт-Петербурге и Пскове. Об этом сообщает российский МИД. По информации ведомства, речь идет о закрытии представительств Латвии в Пскове и Санкт-Петербурге, а также Эстонии и Литвы во втором. Кроме того, персонами нон-грата объявлены все дипломаты, работающие в данных консульствах. Литва ранее закрыла российское консульство в Клайпеде (Мемель). Также страна отозвала своего посла из России и предписала послу РФ вернуться домой. В МИД РФ назвали эти решения враждебными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...