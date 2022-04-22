Пианист Розум: что Запад потеряет без конкурса Чайковского

22 апреля 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Конкурс им. П.И. Чайковского помогает карьере музыкантов Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Исключение конкурса им. П.И. Чайковского из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC) ударит по западным музыкантам, слушателям и их культуре. Таким мнением с URA.RU поделился пианист, народный артист России Юрий Розум. «Многие таланты начали свою карьеру с конкурса Чайковского. Это был грандиозный толчок их музыкальной жизни. Это фантастический уровень музыкантов и очень важные завоевания в смысле известности и рекламы. Это решение ударяет по талантливым юным музыкантам всех направлений, по слушателям. Это ситуация в ущерб культуре и самой федерации. При этом сам конкурс не пострадает. Если американцам и европейцам будет посоветовано не принимать участие-это будет потеря именно для этих музыкантов, потому что конкурс Чайковского дает выход на самый высокий концертный уровень», — сказал Юрий Розум. По его мнению, WFIMC приняла решение об исключении не самостоятельно. «Я подозреваю, что это не инициатива президента Питера Пола Кайнрата, а давлению сверху из политических кругов, как в случае с многими мировыми театрами. Ни одному театру не выгодно, чтобы из репертуаров убирали оперы, балеты величайших русских композиторов, русские имена. Политика диктует, и они сдались, и тем самым обезглавили сами себя, потому что конкурс Чайковского — это один из топовых конкурсов в федерации. Даже в условиях железного занавеса не приходило в голову исключать его», — объяснил пианист. Народный артист уверен, что конкурс останется международным. «Последние годы огромный успех имеют представители Востока. Даже если Япония последует примеру недружественных стран, китайцев и вьетнамцев достаточно. Рано или поздно разум возобладает, и они откажутся от этой странной политики», — заключил Розум. Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов исключила из своего состава Международный конкурс им. П.И. Чайковского. Президент WFIMC Питер Пол Кайнрат и генеральный секретарь Флориан Рим отметили, что организация не может поддерживать конкурс, финансируемый российским режимом. резидент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ряде стран начали отменять концерты российских музыкантов и исключать из репертуара произведения русских композиторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Исключение конкурса им. П.И. Чайковского из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC) ударит по западным музыкантам, слушателям и их культуре. Таким мнением с URA.RU поделился пианист, народный артист России Юрий Розум. «Многие таланты начали свою карьеру с конкурса Чайковского. Это был грандиозный толчок их музыкальной жизни. Это фантастический уровень музыкантов и очень важные завоевания в смысле известности и рекламы. Это решение ударяет по талантливым юным музыкантам всех направлений, по слушателям. Это ситуация в ущерб культуре и самой федерации. При этом сам конкурс не пострадает. Если американцам и европейцам будет посоветовано не принимать участие-это будет потеря именно для этих музыкантов, потому что конкурс Чайковского дает выход на самый высокий концертный уровень», — сказал Юрий Розум. По его мнению, WFIMC приняла решение об исключении не самостоятельно. «Я подозреваю, что это не инициатива президента Питера Пола Кайнрата, а давлению сверху из политических кругов, как в случае с многими мировыми театрами. Ни одному театру не выгодно, чтобы из репертуаров убирали оперы, балеты величайших русских композиторов, русские имена. Политика диктует, и они сдались, и тем самым обезглавили сами себя, потому что конкурс Чайковского — это один из топовых конкурсов в федерации. Даже в условиях железного занавеса не приходило в голову исключать его», — объяснил пианист. Народный артист уверен, что конкурс останется международным. «Последние годы огромный успех имеют представители Востока. Даже если Япония последует примеру недружественных стран, китайцев и вьетнамцев достаточно. Рано или поздно разум возобладает, и они откажутся от этой странной политики», — заключил Розум. Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов исключила из своего состава Международный конкурс им. П.И. Чайковского. Президент WFIMC Питер Пол Кайнрат и генеральный секретарь Флориан Рим отметили, что организация не может поддерживать конкурс, финансируемый российским режимом. резидент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ряде стран начали отменять концерты российских музыкантов и исключать из репертуара произведения русских композиторов.