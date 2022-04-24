В ХМАО нашли преемника мэру, оказавшемуся на скамье подсудимых

Чиновник администрации Сургутского района Валерий Лупырь может участвовать в выборах главы Белого Яра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Сургутского района определились с кандидатурой на пост главы поселка Белый Яр, которого они будут поддерживать на осенних выборах. Им стал заместитель директора департамента образования районной администрации Валерий Лупырь. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.

«Лупырь пойдет на выборы. В приватных разговорах он уже подтверждает информацию, что является согласованным от районных властей кандидатом. Но эта кандидатура вызывает много вопросов. Он хоть и, безусловно, лоялен районной администрации, но не слишком известен в поселке. Поэтому придется приложить массу усилий, чтобы раскрутить его за предстоящие полгода», — рассказал URA.RU инсайдер.

Узнать позицию властей Сургутского района на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе муниципалитета не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Белый Яр будут объявлены досрочные выборы мэра. Прежний глава администрации Елена Никифорова ушла в отставку и сейчас является подсудимой в рамках уголовного дела, где ей предъявлено несколько обвинений.