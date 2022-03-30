Властям Сургутского района предстоит определиться с кандидатурой на пост главы Белого Яра Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В поселке Белый Яр (ХМАО) осенью пройдут досрочные выборы главы в связи с отставкой действующего мэра Елены Никифоровой. Она является подсудимой в рамках уголовного дела по превышению должностных полномочий, халатности и воспрепятствованию предпринимательской деятельности. Информацию о проведении выборов URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Сургутского района.

«Согласно закону, досрочные выборы проходят не позднее, чем через 6 месяцев, после сложения главой территории полномочий. Соответственно, мы попадаем на единый день голосования. Выборы состоятся в сентябре, объявлены они будут советом депутатов поселения в июне», — прокомментировали в мэрии.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района сообщил, что сейчас в администрации определяются с приемником Никифоровой на этом посту. «Рассматриваются разные кандидатуры. В том числе местные депутаты и даже представители контрольно-счетной палаты. Но окончательного решения еще не принято», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что главу Белого Яра отстранили от должности из-за уголовного дела. Никифоровой было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, превышение должностных полномочий и по статье 293 УК РФ, халатность. Сама экс-мэр ранее называла свое уголовное преследование заказным.