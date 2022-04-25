Курганец, 6 раз сдававший на права, устроил ДТП с пострадавшими

25 апреля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Мужчина смог получить права только через 1,5 года после обучения, а уже спустя месяц разбил машину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Курганской области, устроивший в Шадринском районе аварию с четырьмя пострадавшими, шесть раз не мог сдать на права. Водительское удостоверение он получил в Свердловской области за месяц до ДТП, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Водитель в 2020 году отучился в автошколе. После этого, до сентября 2021 года, он шесть раз пытался сдать экзамен на права в Курганской области. В марте он получил водительское удостоверение в Нижнем Тагиле, а уже в апреле попал в ДТП — не справился с управлением и въехал в дерево», — сообщили в полиции. ДТП, о котором идет речь, произошло в Шадринском районе 24 апреля. «37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21124, двигаясь со стороны с. Маслянское в направлении с. Верхозино, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево)», — указано на сайте областного ГИБДД. В результате сам водитель и два пассажира (женщина 66 лет и 15-летняя девочка) получили травмы, их отвезли в больницу. Помимо этого, травмы получила 23-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы массово едут за водительскими правами в другие регионы, так как не могут сдать на права в своем регионе. Проблемы начались с начала действия нового регламента в ГИБДД (с апреля 2021 года). С первой попытки удостоверения стали получать только 7,2% кандидатов в водители. Автошколы и курсанты обвиняли инспекторов в предвзятости и неумении принимать экзамены, а в ГИБДД объясняли низкий процент сдачи экзаменов плохой подготовкой кандидатов в автошколах. Один из курганцев потратил на пересдачу экзамена на права 100 тысяч, после чего ему пришлось учиться в Челябинске. После этого в Курганской области стали чаще ловить нарушителей, которые ездят без прав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Житель Курганской области, устроивший в Шадринском районе аварию с четырьмя пострадавшими, шесть раз не мог сдать на права. Водительское удостоверение он получил в Свердловской области за месяц до ДТП, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Водитель в 2020 году отучился в автошколе. После этого, до сентября 2021 года, он шесть раз пытался сдать экзамен на права в Курганской области. В марте он получил водительское удостоверение в Нижнем Тагиле, а уже в апреле попал в ДТП — не справился с управлением и въехал в дерево», — сообщили в полиции. ДТП, о котором идет речь, произошло в Шадринском районе 24 апреля. «37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21124, двигаясь со стороны с. Маслянское в направлении с. Верхозино, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево)», — указано на сайте областного ГИБДД. В результате сам водитель и два пассажира (женщина 66 лет и 15-летняя девочка) получили травмы, их отвезли в больницу. Помимо этого, травмы получила 23-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы массово едут за водительскими правами в другие регионы, так как не могут сдать на права в своем регионе. Проблемы начались с начала действия нового регламента в ГИБДД (с апреля 2021 года). С первой попытки удостоверения стали получать только 7,2% кандидатов в водители. Автошколы и курсанты обвиняли инспекторов в предвзятости и неумении принимать экзамены, а в ГИБДД объясняли низкий процент сдачи экзаменов плохой подготовкой кандидатов в автошколах. Один из курганцев потратил на пересдачу экзамена на права 100 тысяч, после чего ему пришлось учиться в Челябинске. После этого в Курганской области стали чаще ловить нарушителей, которые ездят без прав.