Курганец отправился в Челябинск после пяти провальных попыток сдать экзамен на права в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганец пять раз не мог сдать экзамены на водительские права, потратив на пересдачу более ста тысяч рублей. В Челябинске, куда он отправился, экзамен был сдан с первой попытки

«Курганцы приезжают в Челябинск и заново проходят обучение в автошколах. Теорию, как правило, такие курсанты не посещают, а проходят 56 часов практики. Я сдал экзамены в сентябре этого года. Час практики стоил 500 рублей. Сдать экзамен — 1000 рублей. Управлять автомобилем полностью переучивали: там на учебных авто ездят не более 30 км в час, больше не допускается, а третью передачу включаешь, только если на экзамене инспектор попросит», — рассказал URA.RU житель Кургана на правах анонимности.

По словам собеседника агентства, обучение и сдача экзамена в Челябинске стоила курганцу 20 тысяч рублей. В Кургане безуспешные попытки получить права обошлись в шесть раз дороже.

Ранее URA.RU писало, что курганцы массово едут за водительскими правами в другие регионы. Курганцы удачно сдавали экзамены в Санкт-Петербурге, в Свердловской области, в Тюмени и других городах. Проблемы у курганцев начались с начала действия нового регламента в ГИБДД (с 1 апреля). С первой попытки удостоверения стали получать только 7,2% кандидатов в водители.

По мнению члена общественного совета при УМВД Курганской области Евгения Скворцова, курганцы ошибочно полагают, что в других регионах сдать экзамен легче — требования везде одинаковые. Также учащиеся курганских автошкол жаловались на стоимость пересдачи экзамена на права.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам