Фальшивомонетчик из Ростова воровал шубы и драгоценности в ХМАО

Житель Ростова забирался в дома через окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Ростова, приехавший в гости к родственникам в Советский район, обокрал несколько квартир, продал награбленное и был пойман с оружием. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО.

«Обвинения предъявлены 49-летнему жителю Ростова-на-Дону. Мужчина совершил серию квартирных краж, находясь в гостях у родственников в Советском районе. Мужчину, ранее судимого за фальшивомонетничество, задержали в феврале», — добавили в полиции.

По данным следствия, злоумышленник вскрывал окна и похищал из квартир ценные вещи. При обыске правоохранители изъяли у него шубу и краденое оружие. Часть награбленного мужчина продал на территории Ростова-на-Дону, например ювелирные украшения. Общий ущерб от преступлений составил более 300 тысяч рублей. «Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ему предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступной деятельности на территории Советского района», — пояснили в полиции. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ст. 226 УК РФ (Хищение огнестрельного оружия). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.