Скандальный застройщик больницы в ХМАО продает подъемный кран из-за банкротства

29 октября 2025 в 16:30
Подъемный кран обанкротившейся фирмы из ХМАО продают за два миллиона рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Версо-Монолит», строившая окружную больницу в Нижневартовске (ХМАО), продает подъемный кран. Организатор торгов сообщил URA.RU, что имущество реализуют из-за банкротства фирмы.

«Объявлены торги по продаже башенного крана 2007 года выпуска, принадлежащего должнику ООО „Версо-Монолит“. Начальная цена лота составляет 1 885 500 рублей», — уточнил представитель электронной торговой площадки.

Источник сообщил, что подобными лотами интересуются строительные компании, а также фирмы по ремонту оборудования. Несколько кранов фирмы-банкрота уже ушли с молотка.

Компания «Версо-Монолит» известна как подрядчик, строивший новую окружную больницу в Нижневартовске. Возведение объекта растянулось почти на 17 лет. В ходе строительства фирма обанкротилась.

