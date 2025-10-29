Скандальный застройщик больницы в ХМАО продает подъемный кран из-за банкротства
Подъемный кран обанкротившейся фирмы из ХМАО продают за два миллиона рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Компания «Версо-Монолит», строившая окружную больницу в Нижневартовске (ХМАО), продает подъемный кран. Организатор торгов сообщил URA.RU, что имущество реализуют из-за банкротства фирмы.
«Объявлены торги по продаже башенного крана 2007 года выпуска, принадлежащего должнику ООО „Версо-Монолит“. Начальная цена лота составляет 1 885 500 рублей», — уточнил представитель электронной торговой площадки.
Источник сообщил, что подобными лотами интересуются строительные компании, а также фирмы по ремонту оборудования. Несколько кранов фирмы-банкрота уже ушли с молотка.
Компания «Версо-Монолит» известна как подрядчик, строивший новую окружную больницу в Нижневартовске. Возведение объекта растянулось почти на 17 лет. В ходе строительства фирма обанкротилась.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!