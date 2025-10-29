Депутаты думы ХМАО поддержали переизбрание окружного омбудсмена
Депутаты Югры поддержали переизбрание Стребковой на новый срок
Депутаты думы Югры поддержали кандидатуру Натальи Стребковой для переизбрания на пост уполномоченного по правам человека. Решение принято на заседании комитета по развитию гражданского общества, передает корреспондент URA.RU.
«За минувшие только пять лет рассмотрено более 34 тысяч проблемных для людей вопросов. Порядка 95% обратившихся получили помощь в обеспечении и защите своих прав», — сообщила заместитель главы аппарата губернатора ХМАО Юлия Романюк. По ее словам, кандидатуру Стребковой поддержали более 20 некоммерческих организаций, представляющих интересы ветеранов, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей.
Романюк отметила, что переизбрание Стребковой согласовано с федеральным омбудсменом и рекомендовано губернатором Югры Русланом Кухаруком. Депутаты поблагодарили уполномоченного за работу и единогласно поддержали ее кандидатуру на новый срок.
