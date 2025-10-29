Депутаты думы ХМАО поддержали переизбрание окружного омбудсмена

Депутаты думы Югры поддержали кандидатуру Натальи Стребковой для переизбрания на пост уполномоченного по правам человека. Решение принято на заседании комитета по развитию гражданского общества, передает корреспондент URA.RU.

«За минувшие только пять лет рассмотрено более 34 тысяч проблемных для людей вопросов. Порядка 95% обратившихся получили помощь в обеспечении и защите своих прав», — сообщила заместитель главы аппарата губернатора ХМАО Юлия Романюк. По ее словам, кандидатуру Стребковой поддержали более 20 некоммерческих организаций, представляющих интересы ветеранов, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей.