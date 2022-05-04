Безработные курганцы смогут дольше получать максимальное пособие

В правительстве Курганской области рассказали о социальных контрактах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Курганской области, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить поддержку, заключив социальный контракт. При этом ищущие работу курганцы смогут дольше получать максимальное пособие. Об этом рассказала врио начальника главного управления соцзащиты населения Елена Ситникова.

«Социальные контракты по заявлению граждан заключаются по четырем направлениям: на поиск работы, на преодоление трудной жизненной ситуации, на ведение личного подсобного хозяйства, на открытие своего дела. На преодоление трудной жизненной ситуации и на поиск работы гражданину по социальному контракту выплачивают по 12 996 рублей ежемесячно. На личное подсобное хозяйство — до 100 тысяч рублей, на открытие своего дела — до 250 тысяч рублей», — рассказала врио начальника главного управления соцзащиты населения Елена Ситникова во время прямого эфира на странице правительства Курганской области во «ВКонтакте».

По словам Ситниковой, в течение года после заключения контракта специалисты сопровождают получателей: проверяют отчеты и документы в соответствии с программой социального контракта. Материальную поддержку во время поиска работы можно получать 4 месяца (максимальный размер пособия по безработице платят первые три месяца). Поддержка в трудный период оказывается до полугода. В соцзащите уточнили, что трудной ситуацией можно считать, например, заболевание, которое требует длительного лечения, пожар, при котором утрачено имущество и нужен ремонт. Конкретные ситуации заявителей рассматривает комиссия. Претендовать на поддержку могут семьи и одиноко проживающие жители региона, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Ранее URA.RU писало, что более 16 тысяч жителей Курганской области подали заявление на ежемесячное пособие для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В правительстве региона объяснили, как будут начислять новое пособие.

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