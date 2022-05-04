Названо число курганцев, которые получат выплаты Путина

Более 16 тысяч жителей Курганской области написали заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 16 тысяч жителей Курганской области подали заявление на ежемесячное пособие для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которое ранее утвердил президент Владимир Путин. Об этом сообщила врио начальника главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова в прямом эфире на странице правительства Курганской области во «ВКонтакте».

«На сегодняшний день подано гражданами более 16 тысяч заявлений в Пенсионный фонд, через порта Госуслуг на новую выплату для детей от 8 до 17 лет. Базовый размер выплаты — это половина прожиточного минимума на ребенка в Курганской области — 5955 рублей. Эта выплата дается семьям малоимущим, у кого размер ежемесячного дохода на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума (11 910 рублей). Если с учетом этой выплаты доход на члена семьи не становится выше прожиточного минимума, тогда речь идет о выплате 75% прожиточного минимума на ребенка — это 8 932 рубля. Если и в этом случае доход каждого члена семьи ниже минимума, то назначается 100% — 11 910 рублей», — пояснила Елена Ситникова.

Заместитель губернатора по социальной политики Лариса Кокорина добавила, что государство принимает меры адресной поддержки семей, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. «Подход [к назначению выплат] с учетом имущественного ценза, занятости [родителей], в этом проявляется социальная ориентированность нашей государственной политики», — подчеркнула она.

Ранее URA.RU писало, что курганцам массово отказывают в назначении пособий на детей от 3 до 7 лет. По данным органов соцзащиты, за начислением пособий обращались более 50 тысяч курганцев. На данный момент получают пособия менее 20 тысяч, остальные получили отказ. Уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина объяснила, почему отказывают заявителям. Требования к заявителям для назначения ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет такие же.

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