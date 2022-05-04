С полок супермаркетов после скандала убрали курганские консервы

Ранее на консервы мясокомбината жаловались жители России (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Представители Курганского мясокомбината «Стандарт» убрали консервы, на которые жаловались россияне, с полок супермаркетов. Данная информация была размещена 5 мая на сайте УФАС.

«Курганским УФАС России выдано обществу предупреждение о необходимости прекращения реализации продукции, не соответствующей заявленному ГОСТу, изъятия из продажи такой продукции и проведения организационно-штатных мероприятий, направленных на исключение случаев таких нарушений. <…> Предприятие исполнило выданное предупреждение и уведомило Курганское УФАС России в установленный срок», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что состав консервов компании не соответствовал заявленному на упаковке ГОСТ. На консервы жаловались в Белгородской, Воронежской, Свердловской областях и Москве. Компания должна была исполнить предупреждение до 25 марта. Позже этот срок продлили до 25 апреля.