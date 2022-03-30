30 марта 2022

Курганские консервы не успели убрать с полок после жалоб россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат
Некачественные консервы должны были убрать из магазинов до 25 марта Фото:

В Кургане мясокомбинату «Стандарт», на консервы которого жаловались россияне, продлили срок исполнения предупреждения УФАС. Компании дали дополнительный месяц, чтобы убрать некачественный товар с полок магазинов. Данная информация была размещена 31 марта на сайте УФАС.

«Мясокомбинат обратился в антимонопольный орган с сообщением о частичном исполнении предупреждения. [Компания] заявила ходатайство о продлении срока выполнения предупреждения до 25 апреля 2022 года, обосновав это тем, что часть контрагентов, которым были реализованы консервы, находятся в других регионах Российской Федерации, времени на организационные вопросы, а также особенностей по возврату продукции общества», — указано в сообщении.

Представители УФАС согласились продлить срок исполнения предупреждения до 25 апреля. Ранее требования УФАС компании нужно было выполнить до 25 марта.

На консервы мяскокомбината жаловались в Белгородской, Воронежской, Свердловской областях и Москве. Выяснилось, что состав консервов не соответствовал заявленному на упаковке ГОСТ. От компании потребовали прекратить выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТ, изъять из магазинов продукцию, которая была выпущена с нарушениями, устранить причины, из-за которых возникали проблемы и обучить сотрудников, чтобы те не допускали таких нарушений.

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В Кургане мясокомбинату «Стандарт», на консервы которого жаловались россияне, продлили срок исполнения предупреждения УФАС. Компании дали дополнительный месяц, чтобы убрать некачественный товар с полок магазинов. Данная информация была размещена 31 марта на сайте УФАС. «Мясокомбинат обратился в антимонопольный орган с сообщением о частичном исполнении предупреждения. [Компания] заявила ходатайство о продлении срока выполнения предупреждения до 25 апреля 2022 года, обосновав это тем, что часть контрагентов, которым были реализованы консервы, находятся в других регионах Российской Федерации, времени на организационные вопросы, а также особенностей по возврату продукции общества», — указано в сообщении. Представители УФАС согласились продлить срок исполнения предупреждения до 25 апреля. Ранее требования УФАС компании нужно было выполнить до 25 марта. На консервы мяскокомбината жаловались в Белгородской, Воронежской, Свердловской областях и Москве. Выяснилось, что состав консервов не соответствовал заявленному на упаковке ГОСТ. От компании потребовали прекратить выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТ, изъять из магазинов продукцию, которая была выпущена с нарушениями, устранить причины, из-за которых возникали проблемы и обучить сотрудников, чтобы те не допускали таких нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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