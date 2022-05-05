В России нашли новый подход к борьбе с санкциями

05 мая 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Эксперты позитивно оценили пополнение энергетикой перечня сфер, в которых могут устанавливаться ЭПР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Снятие барьеров на использование отечественных инноваций в области энергетики поспособствует адаптации в рыночной среде и борьбе с санкциями. Об этом заявил преподаватель Moscow Digital School Алексей Минаев. «Технологии, которые сегодня затруднительно внедрять из-за регуляторных ограничений, смогут быть апробированы в реальной рыночной среде через механизм Экспериментальные правовые режимы (ЭПР). В текущей ситуации ограничений на использование зарубежных проектов мы должны самым решительным образом снимать барьеры на использование отечественных инноваций, в том числе в энергетике», — передает РАПСИ слова Минаева. Член Ассоциации юристов РФ Вадим Перевалов отметил, что данное предложение открывает пространство для дискуссии о инновациях. «Окончательную оценку инициативе в целом можно будет дать только после принятия данного постановления правительства», — уточнил он. Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что до конца 2022 года планируется запуск ЭПР по ряду направлениям. Проект постановления правительства относит электроэнергетику к направлениям, по которым может устанавливаться режимы. После начала вынужденной спецоперации России на Украине, призванной защитить население Донбасса от обстрелов националистов и ВСУ, ряд государств ввел ограничения против России. Они коснулись банковского, экономического сектора, а также экспорта нефти и газа из РФ. Однако санкции ударили по самим зарубежным странам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Снятие барьеров на использование отечественных инноваций в области энергетики поспособствует адаптации в рыночной среде и борьбе с санкциями. Об этом заявил преподаватель Moscow Digital School Алексей Минаев. «Технологии, которые сегодня затруднительно внедрять из-за регуляторных ограничений, смогут быть апробированы в реальной рыночной среде через механизм Экспериментальные правовые режимы (ЭПР). В текущей ситуации ограничений на использование зарубежных проектов мы должны самым решительным образом снимать барьеры на использование отечественных инноваций, в том числе в энергетике», — передает РАПСИ слова Минаева. Член Ассоциации юристов РФ Вадим Перевалов отметил, что данное предложение открывает пространство для дискуссии о инновациях. «Окончательную оценку инициативе в целом можно будет дать только после принятия данного постановления правительства», — уточнил он. Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что до конца 2022 года планируется запуск ЭПР по ряду направлениям. Проект постановления правительства относит электроэнергетику к направлениям, по которым может устанавливаться режимы. После начала вынужденной спецоперации России на Украине, призванной защитить население Донбасса от обстрелов националистов и ВСУ, ряд государств ввел ограничения против России. Они коснулись банковского, экономического сектора, а также экспорта нефти и газа из РФ. Однако санкции ударили по самим зарубежным странам.