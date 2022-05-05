Депутат Госдумы раскрыла, кто может бесплатно поехать в санаторий

05 мая 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Возможность бесплатной поездки с санаторий можно проверить в ФСС исоцзащите Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Бесплатную путевку в санаторий могут получить ветераны войн, инвалиды, их семьи, а также граждане при наличии хронических или недавно перенесенных заболеваний. Об этом URA.RU рассказали член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина и юрист Павел Торубаров. «Право на получение путевок на санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Список категорий граждан, имеющих право на это, весьма объемный. Таким правом могут воспользоваться: ветераны боевых действий определенных категорий, участники ВОВ, блокадники, а именно те, кто награжден знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, а также дети-инвалиды», — рассказала Екатерина Стенякина. В отдельную категорию депутат выделила инвалидов войны. «К ним относятся не только инвалиды ВОВ, но и другие инвалиды боевых действий», — отметила парламентарий. Также санаторное лечение полагается членам семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. «Для того, чтобы воспользоваться правом на бесплатное санаторно-курортное лечение, при наличии медицинских показаний, следует обратиться в региональное отделение ФСС или орган соцзащиты, предоставив медицинские документы установленной формы. Подать документы можно подать через МФЦ и портал госуслуг», — объяснила собеседница URA.RU. Льготник также может бесплатно добраться до санатория. «Такая льгота положена не только самим больным, но и сопровождающим их гражданам. Тут следует обязательно учесть то, что при покупке билета нужно иметь в виду, что бесплатный проезд оформляется сразу, при обращении в ФСС. Самостоятельная покупка компенсирована не будет», — добавила Стенякина. Павел Торубаров отметил, что бесплатно попасть в санаторий могут не только инвалиды или участники войн. «В силу недавно перенесенного заболевания человек также имеет право на санаторно-курортное лечение. В случае необходимости и наличия показаний. Там тоже достаточно много категорий среди них люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие травы. Если человек переносит это заболевание, его лечащий врач принимает решение о направлении в санаторий при отсутствии противопоказаний. Зачастую он прямо из больницы отправляется долечиваться в санаторий», — объяснил юрист. Он подчеркнул, что лечение в санатории можно получить не только из-за заболеваний, но и возраста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Бесплатную путевку в санаторий могут получить ветераны войн, инвалиды, их семьи, а также граждане при наличии хронических или недавно перенесенных заболеваний. Об этом URA.RU рассказали член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина и юрист Павел Торубаров. «Право на получение путевок на санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Список категорий граждан, имеющих право на это, весьма объемный. Таким правом могут воспользоваться: ветераны боевых действий определенных категорий, участники ВОВ, блокадники, а именно те, кто награжден знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, а также дети-инвалиды», — рассказала Екатерина Стенякина. В отдельную категорию депутат выделила инвалидов войны. «К ним относятся не только инвалиды ВОВ, но и другие инвалиды боевых действий», — отметила парламентарий. Также санаторное лечение полагается членам семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. «Для того, чтобы воспользоваться правом на бесплатное санаторно-курортное лечение, при наличии медицинских показаний, следует обратиться в региональное отделение ФСС или орган соцзащиты, предоставив медицинские документы установленной формы. Подать документы можно подать через МФЦ и портал госуслуг», — объяснила собеседница URA.RU. Льготник также может бесплатно добраться до санатория. «Такая льгота положена не только самим больным, но и сопровождающим их гражданам. Тут следует обязательно учесть то, что при покупке билета нужно иметь в виду, что бесплатный проезд оформляется сразу, при обращении в ФСС. Самостоятельная покупка компенсирована не будет», — добавила Стенякина. Павел Торубаров отметил, что бесплатно попасть в санаторий могут не только инвалиды или участники войн. «В силу недавно перенесенного заболевания человек также имеет право на санаторно-курортное лечение. В случае необходимости и наличия показаний. Там тоже достаточно много категорий среди них люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие травы. Если человек переносит это заболевание, его лечащий врач принимает решение о направлении в санаторий при отсутствии противопоказаний. Зачастую он прямо из больницы отправляется долечиваться в санаторий», — объяснил юрист. Он подчеркнул, что лечение в санатории можно получить не только из-за заболеваний, но и возраста.