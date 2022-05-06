Немецкие деятели культуры требуют остановить травлю русских в ФРГ

06 мая 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

В Германии просят прекратить русофобию Фото: Александр Мамаев © URA.RU Более 20 немецких деятелей культуры потребовали власти Германии воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских. Открытое письмо, обращенное к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Олафу Шольцу, опубликовано на портале NachDenkSeiten, а также сайте по сбору петиций. «Показателем этого [кризиса в европейском обществе] в нашей стране, флагмане Евросоюза, является шокирующая эскалация дискриминации и унижения русскоязычных граждан, которая практически с каждым днем скатывается по спирали все дальше в бесконечность. Людям угрожают, оскорбляют, унижают, их имущество подвергается вандализму, их ругают в социальных сетях и открыто просят покинуть Германию. Русских отказываются обслуживать в продуктовых магазинах и ресторанах. А СМИ уже используют слово „русский“ как синоним слова „агрессор“, разжигая межнациональную ненависть», — говорится в обращении. Подписи под документом поставили свыше 20 немецких деятелей культуры Германии, в том числе музыкант и театральный актер Тино Айсбреннер, писатель Вольфганг Биттнер и рэп-исполнитель Ове Шаттауэр. Авторы письма общаются к Штайнмайеру, Шольцу, федеральному правительству, а также уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг. В письме также отмечается, что русские уже боятся говорить на родном языке на улице. По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии, каждую неделю в ФРГ совершается не менее 200 преступлений против русскоязычных граждан. «Мы требуем от властей и других государственных структур воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских, всего русского и связанного с Россией», — сказано в письме. В европейских школах из учебных программ исключены произведения русских классиков, таких как Александр Пушкин и Лев Толстой. Произведения русских композиторов также избегаются. С российскими звездами, такими как оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, расторгнуты контракты, потому что они не «достаточно» высказывали позицию против своей страны. А деятелей культуры Германии заставляют принимать предписанную властями сторону. Если они отказываются это делать, их увольняют. Такие решения, как отмечают авторы письма, в первую очередь негативно отразятся на культуре Германии. Страны ЕС, в том числе, Германия начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Главными ее задачами являются денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Более 20 немецких деятелей культуры потребовали власти Германии воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских. Открытое письмо, обращенное к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Олафу Шольцу, опубликовано на портале NachDenkSeiten, а также сайте по сбору петиций. «Показателем этого [кризиса в европейском обществе] в нашей стране, флагмане Евросоюза, является шокирующая эскалация дискриминации и унижения русскоязычных граждан, которая практически с каждым днем скатывается по спирали все дальше в бесконечность. Людям угрожают, оскорбляют, унижают, их имущество подвергается вандализму, их ругают в социальных сетях и открыто просят покинуть Германию. Русских отказываются обслуживать в продуктовых магазинах и ресторанах. А СМИ уже используют слово „русский“ как синоним слова „агрессор“, разжигая межнациональную ненависть», — говорится в обращении. Подписи под документом поставили свыше 20 немецких деятелей культуры Германии, в том числе музыкант и театральный актер Тино Айсбреннер, писатель Вольфганг Биттнер и рэп-исполнитель Ове Шаттауэр. Авторы письма общаются к Штайнмайеру, Шольцу, федеральному правительству, а также уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг. В письме также отмечается, что русские уже боятся говорить на родном языке на улице. По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии, каждую неделю в ФРГ совершается не менее 200 преступлений против русскоязычных граждан. «Мы требуем от властей и других государственных структур воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских, всего русского и связанного с Россией», — сказано в письме. В европейских школах из учебных программ исключены произведения русских классиков, таких как Александр Пушкин и Лев Толстой. Произведения русских композиторов также избегаются. С российскими звездами, такими как оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, расторгнуты контракты, потому что они не «достаточно» высказывали позицию против своей страны. А деятелей культуры Германии заставляют принимать предписанную властями сторону. Если они отказываются это делать, их увольняют. Такие решения, как отмечают авторы письма, в первую очередь негативно отразятся на культуре Германии. Страны ЕС, в том числе, Германия начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Главными ее задачами являются денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.